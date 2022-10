Verviers: la société d’Harmonie s’est installée au CTLM

Après moult péripéties, la Société royale d’Harmonie de Verviers a pu investir ses nouveaux locaux. Des locaux qui sont temporaires car, pour rappel, cette vénérable société, qui est la plus vieille du pays, a dû plier bagage de ses illustres locaux de l’Harmonie. En cause, des défaillances qui ont été relevées dans le bâtiment. Dès lors, il a fallu trouver un nouvel endroit pour accueillir les nombreux membres de la société d’Harmonie. Et c’est au premier étage du CTLM, le Centre touristique de la laine et de la mode, que ceux-ci ont trouvé refuge et dont les locaux ont été inaugurés ce vendredi soir. "Nous avons entamé le déménagement à la mi-septembre, explique Nicolas Grandjean, administrateur au sein de la Société d’Harmonie. Ici, nous sommes dans un cadre historique verviétois mais surtout qui est aux normes modernes et qui a un accès PMR. Désormais, toutes les activités de bridge et de billard peuvent se dérouler à nouveau. Ce déménagement a créé une belle amitié entre nous et entre tous les groupes. Mais aussi avec le CTLM et sa directrice Michèle Corin. Enfin, je remercie également l’échevin Chefneux pour son implication."