David Jeanmotte, star lors du retour du Girly day, à Verviers

Après une pause forcée due au Covid, le Girly day était de retour ce samedi à Verviers. Et pour cette quatrième édition, cet événement réservé, comme son nom l’indique, aux femmes s’est délocalisé en passant de la place Verte aux locaux de l’athénée Thil Lorrain. Ce qui a accentué le confort des visiteuses qui ont pu se faire relooker et avoir de précieux conseils de la part des professionnels et professionnelles du secteur, mais aussi en compagnie de l’IFAPME de Verviers qui était présent en collaboration avec le département des Affaires économiques de la Ville de Verviers qui organisait l’événement.