Les élèves de l’institut Saint-Michel Verviers ont couru pour la bonne cause (photos & vidéo)

Une ASBL qui lutte depuis trente ans contre les leucodystrophies, c’est-à-dire "des maladies génétiques, orphelines et dégénératives du système nerveux, détaille Nathalie Carlier, la chargée de mission à l’ASBL ELA Belgique. Depuis 25 ans, l’association organise des actions de sensibilisations dans les écoles. L’action ici s’appelle"mets tes baskets et bats la maladie pour ELA". Et en fait, ce vendredi, à Bielmont, c’était une journée symbolique, c’est-à-dire que les élèves ont couru pour ceux qui ne savent plus le faire."

Depuis plusieurs semaines, les élèves de Saint-Michel sont sensibilisés par l’association. "Il y a eu des actions dans l’école depuis le 7 septembre. Il y a eu des ateliers dans les classes notamment avec des bricolages, une vidéo de sensibilisation que l’on peut retrouver sur YouTube, une dictée qui n’était pas cotée mais pour sensibiliser les jeunes. Et il y a encore eu des panneaux créés pour l’événement. Sans oublier que ces dernières semaines, les élèves ont reçu un carnet de parrainage pour récolter des fonds pour l’association qui vient en aide aux familles touchées par cette maladie. Ils se font parrainer pour un ou deux kilomètres à chaque fois. À la fin de la journée, un chèque nous est remis."

Et c’est un très beau chèque de 4543 euros qui a été remis à l’association ce vendredi. "On est très fiers d’eux tout comme l’institut peut être fier de son travail. Les élèves sont motivés et sensibles pour ELA."

Des parrains de renom

Lors de ce vendredi sportif, les élèves ont pu recevoir les encouragements de parrains connus au stade de Bielmont. "Nous avons eu l’humoriste Didier Boclinville qui a animé l’événement. Nous avons eu aussi la présence de Paul-José Mpoku avec Cihan Çanak et de Tarik Moukrime. Ce dernier, qui a fait ses études à Saint-Michel et qui est un athlète international, est venu ouvrir le bal en compagnie du petit Romain, qui est atteint par la maladie et dont la maman est professeure à Saint-Michel."