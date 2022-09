Les faits se sont déroulés le 14 septembre 2020 à 15h55. Alors qu’il aperçoit deux combis de police de la zone du Pays de Herve, le trentenaire s’est déculotté, en pleine rue et a montré ses attributs aux agents.

Le ministère public a estimé que le prévenu avait développé une rancœur envers la police après avoir été suspecté dans une autre affaire d’exhibitionnisme, avant qu’un non-lieu ne soit prononcé dans cette affaire.

"Je n’ai pas pensé que je pourrais être vu par des enfants. C’est une forme de protestation", a justifié le prévenu. Son avocate a précisé qu’au moment des faits, il n’était pas informé du non-lieu dans la première affaire d’exhibitionnisme.

Étant en récidive légale et vu l’animosité développée envers certains agents de police, la juge s’est dite inquiète. Le ministère public, lui, considère que les arguments du prévenu ne tiennent pas la route et réclame un an de prison.

La défense plaide, elle en faveur d’une peine de travail ou d’un sursis probatoire.

Jugement le 26 octobre.