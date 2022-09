Le Georges Café est définitivement fermé

Ce choix s’est imposé, après 14 mois de fermeture suite aux inondations (115 cm d’eau, de quoi ravager sono, fourneaux, frigos…), lesquelles ont succédé aux confinements et précédé les travaux sur la place. Peu d’optimisme pour cet emblématique établissement, mais Georges Goffart y croyait encore… un peu. "Pourtant, tout a été noyé, inondé, foutu. Pendant un an, tout a aussi été touché par l’humidité."

Le vrai nœud du problème est cependant ailleurs. Ce qui a fait mousser le tavernier, c’est l’inaction du propriétaire du bâtiment. "Le problème vient de là. J’ai touché 73 000 € de l’assurance. Mais pour remettre le bâtiment en état, il faut plus de 200 000 € (NDLR: hors inflation) . Le bâtiment appartient à AB InBev et ils estiment qu’ils n’ont rien à faire, que c’est au fonds de commerce de payer. Je devais réinvestir plus de 200 000 € à 60 ans, alors que j’ai mis des millions de francs belges en 29 ans. Je l’ai payée trois fois, la baraque. InBev ne voulait pas investir. Ils louent à Unibox, à qui je sous-louais. Mais Unibox a autre chose à faire que d’investir dans des bâtiments qui ne sont pas à eux. S’ils avaient été les propriétaires, ils auraient tout refait parfaitement et j’aurai rouvert le café depuis longtemps !"

À cela viennent, on l’a dit, s’ajouter les travaux de la place du Martyr. "J’avais proposé de mettre le Georges Café entre parenthèses pendant deux ans et arriver avec une nouvelle brasserie plus tard. Ils n’ont pas voulu… Après un an d’hésitation et vu le marasme sur la place, j’étais obligé de fermer. Je perds de l’argent, une partie de ma vie et j’ai dû vider la maison. J’ai laissé partir 80% de mes biens, n’ayant pas de place au-dessus de chez Gorgées. Ce n’était pas Versailles, mais malgré tout je perds plus que mon fonds de commerce. À 60 ans, c’est très dur. Ce n’est pas de gaieté de cœur."

Retour des pâtes au Gorgées

"Chez Georges", comme les habitués disent, c’est donc uniquement, désormais, au Gorgées, son 2e bébé, à l’angle des rues de la Concorde et du Manège.

"Je donne d’ailleurs rendez-vous à tout le monde dans un mois, au début novembre, pour la réouverture de la cuisine et le retour des célèbres pâtes de Georges."