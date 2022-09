Voitures sur le quai Jacques Brel, une des craintes d’Écolo pour le projet Spintay à Verviers

Chef de file du parti écologiste, dans l’opposition politique à Verviers, Hajib El Hajjaji évoque ces principales craintes et interrogations après avoir consulté le dossier introduit par le promoteur auprès du service de l’urbanisme de la Ville de Verviers.

1. Des voitures sur le quai Jacques Brel ?

Le nouveau projet pour Spintay porte essentiellement sur la construction (ou reconstruction) de 105 logements, en plus de quelques commerces au rez-de-chaussée. "On se demandait où City Mall avait prévu des garages ou aires de stationnement pour les véhicules des habitants de ces 105 appartements", relate Hajib El Hajjaji. Réponse: au sous-sol des immeubles de la rue Spintay. Soit au niveau du quai Jacques Brel, à l’arrière, le long de la Vesdre. Au total, "il est prévu 62 emplacements pour voitures, ainsi que quelques-uns pour des motos et aussi pour des vélos". Écolo se demande si ce nombre de 62 emplacements pour voitures est suffisant pour 105 appartements (et donc autant de ménages) et si cela correspond aux normes demandées par la Ville et la CCATM (la commission communale de l’aménagement du territoire et de la mobilité). Et puis, il y a la question de l’accès à ces garages: "City Mall prévoit que ce soit par le quai Jacques Brel, avec entrée depuis la rue Spintay, du côté du pont des Récollets, et sortie au niveau du pont du Chêne, avec circulation en sens unique." Même si ça devait être à vitesse limitée et réservé aux habitants, ce trafic motorisé n’est pas compatible, selon Écolo, avec la Vesdrienne, cet itinéraire cyclopiéton qui doit relier Liège à Eupen, via le centre de Verviers… dont le quai Jacques Brel est un maillon important.

2. Gabarit des immeubles trop important ?

Pour le chef de file d’Écolo, les immeubles prévus ont une hauteur trop importante. "Ce qui poserait un problème d’ensoleillement pour les habitations qui se situent derrière", de l’autre côté de la rue Spintay, sur le trottoir d’en face.

3. Trop de logements et trop petits ?

"La plupart des appartements sont de moins de 100 mètres carrés, il y a même un studio de 54 m2. On sent qu’il y a la volonté de rentabliser le maximum d’espace. Est-ce bien conforme aux normes de superficie d’application à Verviers ? J’en doute."

4. Trop peu de dégagements dans cette zone inondable ?

Selon l’étude dite "de quartier durable" lancée après les inondations prévoit que cette zone de la rue Spintay soit moins construite qu’auparavant car elle se trouve en zone inondable. Or, note Hajib El Hajjaji, le nouveau projet de City Mall "ne prévoit que peu (trop peu ?) d’ouvertures entre la rue Spintay et la Vesdre, à part la placette déjà prévue auparavant au milieu de la rue (NDLR: et donnant sur une passerelle piétonne passant au-dessus de la rivière) et celle à l’entrée de la rue, en venant du pont des Récollets" (avec l’espace du bloc démoli qui comprenait naguère l’immeuble avec l’ancien magasin de photographie Francis).

5. Rien à construire sur l’autre rive de la Vesdre ?

City Mall a déposé une demande de nouveau permis qui ne porte que sur la partie Spintay du périmètre de revitalisation, lequel "déborde" de l’autre côté de la rivière (rues du Marteau, Henri Hurard, etc.). Cela ne semble pas devoir remettre en cause le périmètre de revitalisation, a-t-il été indiqué à des élus verviétois (Malik Ben Achour, Maxime Degey, Amaury Deltour) et au promoteur, ce lundi lors d’une réunion informelle au cabinet du ministre de l’Aménagement du territoire, Christophe Collignon (PS).

L’étude post-inondations préconise actuellement plus de dégagements en Spintay et une zone verte sur l’autre rive de la Vesdre.

Néanmoins, si tant est que City Mall, comme il l’a précédemment annoncé, envisage ensuite d’aménager un nouveau quartier sur la rive gauche de la Vesdre (avec des commerces et des centaines de logements), cela correspond encore moins, pour Écolo (et pour d’autres), à l’étude "quartier durable", laquelle préconise, sur toute cette partie, d’y prévoir une vaste zone verte et inondable, pour absorber une éventuelle nouvelle crue catastrophique.