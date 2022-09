Inondations: la Ville de Verviers réclame plus de subsides pour le rachat de maisons

Or ce montant sera loin d’être suffisant. Ainsi, le chef de groupe PS Malik Ben Achour, a indiqué que les estimations notariales de 30 immeubles jugés prioritaires se montaient à 4,2 millions d’euros. Sans compter la centaine d’autres bâtiments également visés par les études post-inondations, qui sont toujours en cours. Même si leur situation par rapport aux nouvelles zones inondables qui seront définies est moins problématique que les 30 immeubles prioritaires (du côté des rues des Hospices, Haute Crotte et Francomont, principalement), la Ville de Verviers aura encore moins d’argent pour les acheter et les raser. Même si leur démolition n’est qu’une recommandation des études en cours d’élaboration (et pas une obligation), la Ville de Verviers va-t-elle laisser les propriétaires et occupants à leur sort et aux incertitudes, par exemple pour une revente éventuelle (à quel prix…) ? Cela poserait un problème d’équité envers ceux-ci, par rapport aux propriétaires des 30 immeubles prioritaires.

D’où la demande adressée à la Région wallonne par le conseil communal, via la motion déposée par le PTB et votée à l’unanimité, de doter la Ville de Verviers de moyens financiers suffisants pour procéder à toutes ces opérations, en tout cas beaucoup plus que les 2,7 millions d’euros actuellement prévus.