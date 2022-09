Au conseil communal de Verviers: prime aux sinistrés, écoles, églises…

1. Prime énergie pour les sinistrés Annoncée depuis des mois, la prime aux habitants sinistrés des inondations pour les surcoûts énergétiques (chauffage d’appoint, déshumidificateur, etc.) est lancée concrètement. Le conseil communal a voté ses modalités d’octroi. Il s’agit d’un montant fixé a priori à 550 € par ménage. Soit la répartition entre 3 565 ménages d’un subside de la Région de 1,9 million €. S’il devait y avoir plus de demandeurs qui répondent aux conditions d’octroi, ce sera recalculé (à la baisse), au prorata du nombre de bénéficiaires. Mais s’il y en a moins, ce sera plus que 550 €. Un toutes-boîtes va être distribué dans les rues touchées par les inondations, pour expliquer la procédure à suivre, avec un formulaire à remplir et à renvoyer, d’ici le 5 janvier 2023, à la société de distribution Ores, qui se chargera du traitement des dossiers et de l’octroi des primes (payement d’ici le 15 février 2023). Pour bénéficier de cette prime "surcoût d’énergie", il faut aussi fournir différents documents: attestation de sinistre de l’assurance ou accusé de réception du Fonds des calamités ; une preuve de surcoût en matière d’énergie, soit une certification de l’installation de gaz ou d’électricité, soit une preuve d’achat de solution de chauffage (convecteur électrique, bain huile, chauffe-eau) ou de déshumidification ou de ventilation, soit de l’intervention d’un technicien (électricien ou plombier) sur le réseau électrique ou la chaudière.