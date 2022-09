À nouveau un débat public avorté sur City Mall, cette fois sur ses dettes envers la Ville de Verviers

Le collège communal de Verviers (PS, ex-PS, MR, Engagés, Nouveau Verviers) a de nouveau refusé tout débat public sur le dossier City Mall. Il a renvoyé à la séance à huis clos (sans public donc) la question déposée par Écolo et le PTB sur l’état des dettes du promoteur envers la Ville. Lesquelles concernent les redevances sur l’occupation des voiries depuis que des immeubles de la rue Spintay ont menacé de s’effondrer, nombreux d’entre eux ayant d’ailleurs été démolis. Ces redevances s’élèvent désormais à plus de 1,3 million d’euros. Une dette fiscale que City Mall conteste… et ne paye donc pas à la Ville (en y ajoutant, en plus, les quelque 765 000 € que City Mall s’était engagé à payer pour le rachat de maisons, la note dépasse allègrement les 2 millions d’euros).