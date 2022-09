Toutes les saveurs de l’Italie à l’Osteria Bella Casa

C’est dans la rue Jules Cerexhe à Verviers, dans l’ancien Osteria Bacetto, que vient d’ouvrir un nouveau restaurant italien, l’Osteria Bella Casa avec à sa tête Luca Sambo et sa compagne Mélina. «Je suis né en Italie et cela fait 10 ans maintenant que je suis arrivé en Belgique, explique le chef. J’ai travaillé durant de nombreuses années dans des restaurants à Spa ou à Theux. Puis, je voulais avoir mon propre établissement et j’ai eu l’opportunité de reprendre cet ancien restaurent de Philippe Louis, pour qui j’ai travaillé. C’est un magnifique bâtiment classé et qui rentre bien dans le cadre du projet que j’avais envie de faire.Au niveau de la carte, «nous avons créé volontairement une petite carte. Car nous ne travaillons que des produits frais et faits minute. Nos pâtes proviennent d’un artisan qui importe directement sa matière première d’Italie. Pour le reste, on fait tout nous-même. Au niveau spécialités, on a la Dai Nonna, qui sont des ravioles maison. Nous faisons de la vraie carbonara ainsi que de la carbonara à la truffe. Sans oublier d’autres plats comme de la tagliata de bœuf, des escalopes «oreilles d’éléphant» ou encore des calamars frits et antipasti.» Quant à la carte des vins, «nous avons 35 références de vins italiens avec aussi du Prosecco. Et, si vous appréciez le vin, il est possible d’en commander au prix du caviste.» R.R.