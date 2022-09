Pour cette 4e édition du "girly day", de nombreuses animations seront prévues, dont des ateliers coiffure et esthétique. Pour agrémenter cette journée où les filles pourront prendre soin d’elles, le célèbre relookeur et animateur radio et télé David Jeanmotte sera de la partie. Il prodiguera notamment ses conseils en morphologie. Et pour ne rien gâcher à la fête, l’accès à cet événement est totalement gratuit.

"À cette occasion aussi, jouez à notre grande loterie et tentez de remporter un chèque Ambitions d’une valeur de 25 € ou un goodies bag, informe la Ville de Verviers. Pour participer à cette loterie, envoyez un mail à af faireseconomiques@verviers.be avec votre nom et prénom, et “girly day” en objet, jusqu’au mercredi 28 septembre 2022 inclus. Le tirage au sort aura lieu le 29 septembre. Les gagnants seront avertis par mail."

Pour plus d’infos, rendez-vous sur la page Facebook de l’événement.