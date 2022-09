Pompiers et policiers verviétois unis pour faire découvrir leurs métiers (+ vidéo et photos)

"On travaille tout le temps et de plus en plus avec la police, acquiesce Quentin Grégoire, le commandant de la zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau. De plus, c’est bien aussi pour le citoyen de nous voir travailler ensemble, de pouvoir expliquer les étapes d’une intervention, pourquoi on bloque un certain périmètre pour leur propre sécurité,... On essaie de rendre les interventions didactiques. Enfin, il est important que les citoyens puissent voir où part leur argent également car ce sont les communes qui financent majoritairement les zones de secours et de police. Je trouve que c’est bien de leur montrer que c’est géré en bon père de famille et ce qu’on peut acheter comme matériel."

Il y a également la volonté, tant des pompiers que des policiers, de sensibiliser les plus jeunes à leurs fonctions ô combien importantes pour notre sécurité. Avec des projets qui vont se mettre en place. "On va travailler ensemble avec les écoles, continue Alain Barbier. Pour aussi remettre un peu du pompier et du policier dans les écoles, avec cette culture du risque. Et que ces jeunes citoyens puissent se réhabituer à voir des pompiers et policiers dans leurs fonctions."

Concrètement, comme l’explique Quentin Grégoire, "on commencerait par les plus jeunes car c’est là que la graine peut germer le plus facilement et faire des émules. À terme, ce serait plutôt de faire des discussions avec les directions d’écoles pour savoir ce qu’ils souhaiteraient faire. Quelles sont leurs attentes et de concocter alors quelque chose ensemble."

Enfin, cette première journée portes ouvertes commune ne devrait pas rester sans suite. "On espère renouveler l’expérience même si nous débrieferons cela après, continue Quentin Grégoire. À titre personnel, j’étais très content que cela se passe. Je me rappelle, étant petit, j’étais venu aux portes ouvertes de la gendarmerie. Et j’avais les yeux écarquillés. Cela montre aussi que la police est là aussi pour autre chose que le répressif." Et Alain Barbier de conclure: "On commandera juste un peu plus de soleil pour la seconde édition!"