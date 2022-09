Pierre Rapsat reçoit le Mérite wallon à titre posthume

Les secteurs concernés sont multiples et variés: le combat pour l’égalité, la promotion du patrimoine, les sports de haut niveau, l’entreprenariat au succès national et international, l’art et la création ou encore le développement durable. "La Wallonie regorge de talents et de générosité. Elle s’appuie aujourd’hui sur cette richesse pour se développer et rayonner, dans tous les secteurs. Nous avons bien sûr des atouts géographiques, naturels ou patrimoniaux. Mais notre plus grand trésor est un trésor humain. Toutes ces femmes et tous ces hommes qui donnent le meilleur d’eux-mêmes, qui se forment, qui s’instruisent, qui se perfectionnent sans cesse", a précisé M. Di Rupo, en présence de l’ensemble de ses ministres PS, MR et Écolo.

Feu Pierre Rapsat, décédé en avril 2002 à Verviers, et Mariette Delahaut, une centenaire namuroise qui a consacré sa vie à l’éducation des jeunes avant d’être élevée en 2017 au titre de baronne par le roi Philippe, ont été faits commandeurs du Mérite wallon.

C’est la veuve du chanteur, Marie-Ange Raepsaet (le véritable nom de l’artiste), qui a reçu la décoration au nom de son mari, décédé à 53 ans, après un long combat contre le cancer. « Je préférerais mille fois qu’il soit là », a-t-elle déclaré devant le parterre de responsables politiques, de la société civile et de journalistes, rassemblés à l’Élysette.