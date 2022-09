La diversité célébrée lors de la fête à Hodimont

Fête à Hodimont

Fête à Hodimont 2022

On retrouve dedans: l’AMO le Cap, la MJ d’Hodimont, le Terrain d’Aventures, le planning familial FPS, le Centre culturel Alévi, l’ASBL Bana Congo, le Plan de Prévention et le Plan de Cohésion Sociale de la ville, le Centre culturel éducatif verviétois,… « A l’occasion de la fête, on sort des stands d’information et d’animation, les commerçants aussi, puis les associations plus culturelles font de la mise en valeur de leur culture avec des artistes qui viennent se produire sur scène. Ils viennent du quartier et représentent les cultures que l’on peu y retrouver. Il y avait un groupe Alévi, du RAP, de la musique traditionnelle congolaise, des joueurs d’instruments traditionnels kurdes-syriens,… ».

C’est finalement, un groupe de danse palestinienne, « Watan Dabke »venu de Bruxelles, qui s’est produit devant les habitants du quartier.