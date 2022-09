Un protocole pour les disparitions en Fagnes

"Certaines des interventions à l’époque avaient été un peu chaotiques, explique le commandant Quentin Grégoire. On s’est réunis entre deux zones de secours (NDLR: Vesdre – Hoëgne & Plateau et Warche-Amblève-Lienne) et deux zones de police (NDLR: Fagnes et Stavelot-Malmedy) principalement concernées, en sachant que toutes ne sont pas encore consultées, pour s’organiser en cas de nouvelle intervention afin qu’il y ait un point de première destination, qu’on attende un agent du DNF et qu’on intervienne d’un commun accord." Une convention a été imaginée et pourra encore être modifiée.

"Une fois qu’on l’aura testée, on étendra cela à la zone de police Pays de Herve, la zone de police Vesdre-Gueule et la zone de secours DG (Communauté germanophone)", précise Quentin Grégoire. Le point a été approuvé à l’unanimité.