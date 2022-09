Verviers: le projet à l’ex-Pauly Andrianne, en Sommeleville, revu à cause du sol et du coût des matériaux

Mais depuis, ce projet a dû être quelque peu revu. En cause le plan de secteur qui a changé en cours de route. "Normalement, nous devions passer les actes durant le mois de mai dernier, nous explique Filip Claessens. Cela comprenait le bâtiment de l’ex-Pauly Andrianne ainsi que l’achat d’un ou deux bâtiments supplémentaires. Mais pour cela, il fallait une clarification auprès du notaire concernant l’attestation des sols. Mais nous avons appris, deux semaines seulement avant la signature des actes, qu’il y avait eu un changement de couleur au niveau des parcelles et qu’une partie située au niveau du magasin serait polluée."

Pourquoi est-ce que cette parcelle a subitement changé de couleur en dernière minute? L’investisseur n’en a aucune idée. "Nous avons demandé à une société spécialisée d’investiguer. C’est une étude qui prend plusieurs mois et on espère avoir les conclusions d’ici la fin septembre-début octobre."

Un projet qui va être revu et corrigé

Cependant, le projet initial va devoir être revu et corrigé. "Ici, nous devons aussi faire face à la forte augmentation des coûts dans la construction. Vous savez comme moi qu’il est moins onéreux de rénover plutôt que de détruire pour reconstruire."

Concrètement, "on garderait le bâtiment de Pauly Andrianne. Ce dernier a été rénové il y a quelques années et est en bon état de base. On y donnerait un coup de neuf. Et on rénoverait complètement les entrepôts qui sont situés juste à côté. On garderait aussi le moulin car ce bâtiment est une ancienne meunerie." Avec, comme optique, d’installer du commerce dans l’ancien Pauly Andrianne.

"Par contre, de l’autre côté de la rue, c’est-à-dire au niveau du petit parking et du bâtiment situé à côté, on raserait tout pour y construire des logements neufs. On ne sait pas encore avec précision le nombre de logements que l’on pourrait y créer, car nous devons encore voir avec la Ville et la Région wallonne, mais on partirait sur 50 à 60 logements. Soit la moitié de logements en moins que dans le projet initial."

«Notre volonté est bien de concrétiser un projet à cet endroit»

Même si le projet à l’ex-Pauly Andrianne a dû être revu, Filip Claessens est clair concernant ses ambitions à ce sujet. "Notre but est bien de réaliser un projet à cet endroit car cela fait déjà deux ans que nous sommes derrière celui-ci et nous avons engagé des frais, notamment d’architectes. Depuis six mois, nous avons émis la réflexion de le maintenir, et c’est notre souhait. Par contre, nous avons dû revoir nos plans. Et cela implique aussi que l’achat d’une maison située à gauche de Pauly Andrianne (NDLR: la vitrerie Donckier), n’est plus d’actualité."

Le timing? L’investisseur ne le sait pas encore avec précision non plus. "On attend les conclusions de l’étude sur les sols pour continuer le projet car si c’est pollué, ce sera plus compliqué. Mais si ça ne l’est pas, notre volonté est d’entamer les travaux au plus vite."

Les autres projets avancent également

Quant aux autres projets de Filip Claessens à Verviers, ils continuent leur bonhomme de chemin. "Concernant le bâtiment de La Fourchette au pied de Crapaurue, le commerçant locataire est en train de faire des travaux actuellement pour ouvrir bientôt une sandwicherie-tarterie. Quant aux logements pour l’étage, nous attendons encore le permis. Quant à l’ancienne maison du Dr. Jortay de la rue des Raines, nous attendons le permis aussi. Enfin, nous venons d’acheter une nouvelle maison au numéro 34 de la rue des Raines pour en faire quatre logements."