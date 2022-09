L’élu poursuit son développement: "Cela permet d’apporter une certaine créativité à ce centre-ville, et une certaine animation outre les événements habituels. Cela permet également de pouvoir rendre attractif ce centre-ville avec les autres activités qui ne sont pas habituelles pour les Verviétois. La population aura aussi l’opportunité d’acheter des produits, des saveurs et avoir une certaine chaleur venant de la Provence."

Cette année, ce sont pas moins de 40 exposants qui s’installeront à Verviers et qui proposeront de nombreux produits du sud de la France: savons, lavande, macarons, fougasses, biscuits, miel, olives et tapenades, saucissons et fromages, des produits corses, de la poterie, des nappes et des santons, des bijoux… Verviers a, de plus, un lien très fort avec la Provence. "Nous sommes jumelés à une ville de la Provence qui est Arles. Les Verviétois sont très attachés à ce jumelage donc c’est une occasion de ne pas se déplacer jusque-là et d’avoir la Provence qui vient jusqu’à Verviers. Les habitants auront l’impression d’être, le temps d’un week-end, en Provence", précise celui qui officie aussi en tant qu’échevin des Jumelages.

La Ville de Verviers prendra à sa charge les prix énergétiques pour leur permettre de s’installer confortablement et pouvoir jouir du raccordement à l’électricité.

Finalement, pas sur la place Verte

Contrairement à ce qui était prévu initialement, ce n’est pas la place Verte qui sera chargée d’accueillir les artisans mais bien la rue du Brou, comme ce fut le cas lors des précédentes éditions. "Le point de départ sera devant chez Yves Rocher et le marché se terminera devant chez Spector Lopes. Il nous était impossible de localiser le Village provençal sur la place Verte car la kermesse est là aux mêmes dates", précise Antoine Lukoki.