La séance a commencé par une interprétation musicale jouée par l’une des conseillères fraîchement élue, Lina Boudabza. Les élèves de 4eprimaire ont été accueillis par l’échevin de la Jeunesse, Antoine Lukoki (PS), et par l’échevine en charge du Plan de cohésion sociale, Gaëlle Denys (PS). Ces derniers ont rappelé l’importance du rôle des jeunes conseillers. "Vous êtes les représentants de vos collègues d’école. Vous allez amener certains projets, et nous allons essayer de les concrétiser au maximum avec vous, a annoncé l’échevin de la Jeunesse. Aux parents, soutenez vos enfants! Nous avons besoin d’avoir des jeunes qui croient en notre ville". "Vivez à fond cette expérience et, surtout, n’oubliez pas que la meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de le créer", a, pour sa part, encouragé Gaëlle Denys.

Antoine Lukoki, également échevin de l’Enseignement artistique, a voulu mettre en avant l’art avec une seconde prestation d’une jeune pianiste du Conservatoire: Inass Zohri.

Cette prestation de serment des 17 conseillers s’est terminée par un verre de l’amitié entre les échevins, les parents et les enfants.