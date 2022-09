Face aux prix de l’énergie, ce boulanger de Verviers ferme pour « une durée indéterminée »

Damien Hanlet et Delphine Gaspard, gérants de la boulangerie-pâtisserie Hanlet à Verviers, rue des Chapeliers, ont annoncé sur leur page Facebook la fermeture de la boulangerie, dès ce mardi 13 septembre, pour "une durée indéterminée". Une décision qui était vitale car ils veulent éviter la faillite: la situation est devenue insoutenable avec les prix de l’énergie qui ne cessent d’augmenter.

"On a géré le Covid pas trop difficilement parce qu’on a eu la ‘‘chance’’ de rester dans les commerces ouverts, c’était gérable. Les inondations, on a eu des problèmes à la cave, et l’après inondations était un peu plus compliqué car Ensival était fermé. Mais on a toujours trouvé des solutions. Ici, on ne trouve pas de solutions", résume Delphine Gaspard.

Des acomptes à 10000 €/mois

Les acomptes d’énergie ont été multipliés par 5: leur contrat d’énergie est passé d’un taux fixe à un taux variable et leur acompte atteint depuis peu 10000 €/mois. "Même si la boulangerie tourne bien, c’est une somme stratosphérique". Déjà en mars, quand ils ont reçu leur régularisation, ils ont dû débourser près de 22000 € alors qu’ils étaient sous un contrat à taux fixe.

Afin d’éviter une telle surprise, après de nombreuses réflexions, de calculs, de discussions avec leur comptable: la seule solution était de couper les compteurs afin d’éviter de perdre de l’argent en travaillant. "On n’a pas eu d’autres choix, soit on se coupait la main, soit on perdait la tête. C’est la meilleure des pires solutions qu’on a trouvée", s’explique le boulanger.

«La boutique tourne bien… Mais on travaille 16h par jour et on perd de l’argent»

"Personne ne comprend parce que notre commerce est sain, la boutique tourne bien. C’est pour ça qu’on a beaucoup hésité. Mais quand on travaille 16hpar jour et qu’on perd de l’argent en allant travailler, il faut prendre une décision pour éviter le pire."Une décision violente, à l’image de la hausse des prix qui touche tout le secteur. L’inflation des matières premières depuis le conflit qui se déroule en Ukraine et la hausse du prix de l’énergie pousse de nombreux indépendants à fermer leurs volets et mettre la clé sous le paillasson.

S’adapter pour espérer survivre

Damien et Delphine n’ont pas baissé les bras. Même si la solution de fermeture temporaire a été difficile à prendre, ils planchent déjà sur d’autres solutions à long terme pour leur retour. Ils envisagent notamment d’investir dans une citerne à gaz. "C’est un peu le même système que la citerne à mazout: quand le gaz est moins cher, tu fais ton plein et tu sais vérifier", se projette déjà Delphine Gaspard.

Actuellement, ils analysent la mise en pratique de cette solution et continuent d’en chercher d’autres viables pour leur projet qui a vu le jour il y a 17 ans.

Le mot d’ordre pour la reprise de la boulangerie sera l’adaptation…