Ce lundi était synonyme de rentrée pour les élus politiques verviétois. Après la trêve estivale, tous ont repris le chemin de l’hôtel de Ville pour le conseil communal. Et, visiblement, ni le soleil, ni les vacances n’ont apaisé les relations entre la majorité et l’opposition. En témoignent les échanges houleux autour de City Mall ( voir notre journal de ce mercredi 7 septembre). On l’a remarqué, la présidente du conseil, Stéphanie Cortisse (MR), a eu du mal à maintenir le calme et a dû, à de nombreuses reprises, recourir à la cloche (stridente) pour faire taire l’assemblée. Un peu comme à l’école…

Tout s’explique

Lors de l’inauguration de la Foire agricole de Battice, samedi dernier, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet (MR) a trouvé un bon argument pour rendre plus sympathique la réforme des rythmes scolaires. "Grâce à cela, chaque année à la Foire, on pourra organiser cette sensibilisation auprès des élèves, le vendredi", a-t-il lancé. Programmé chaque premier week-end de septembre, l’événement tombait en effet parfois avant la rentrée. Voilà le comité organisateur rassuré!

Agustin Galiana bien accueilli à Verviers

Le comédien et chanteur d’origine espagnole Agustin Galiana, connu entre autres pour son rôle dans la série française "Clem"et sa victoire à "Danse avec les stars", était de passage dans la région samedi dernier. Il a en effet donné un showcase inédit au Cabaret de l’Enclos à Verviers. Et il faut croire qu’il s’est senti bien accueillichez nouspuisqu’il a aussi été aperçu à l’Hôtel Verviers. Quelques chanceux ont d’ailleurs pu prendre des selfies avec lui. Sympa!

Métaphore vestimentaire

Pour appuyer son propos et justifier le fait d’envisager le rassemblement du CPAS et de l’administration communale sur l’actuel site du CPAS, rue Hanster, le président du centre public de l’action social a rappelé que le terrain avait le mérite de déjà appartenir à la Ville. "Alors il appartient au CPAS mais que ce soit la poche de gauche ou la poche de droite, ça reste plus ou moins la même poche. En tout cas, c’est dans le même pantalon", a-t-il plaisanté. "C’est pas mal, Nicolas", a souri la bourgmestre Sophie Delettre. Le principal, c’est que ces poches ne soient pas trouées…

Un coup de main «discret»

Ces derniers jours, des élus communaux ont reçu de curieux mails de la part des bourgmestres. L’expéditeur leur demandait de l’aide "pour terminer une tâche discrètement". Il s’agissait bien sûr d’un faux, les adresses mail de nombreux mayeur de la région verviétoise ayant été piratées !