Pour cette édition 2022, qui se déroulera du 13 au 18 septembre, la programmation est fournie dans notre région verviétoise.

En effet, le festival sera présent à Verviers, Spa, Trois-ponts et Dison. Cela débutera par Spa, le 13 septembre, avec le film Composer les mondes et un débat sur "Faut-il sauver la nature?". Celui-ci est organisé dans la salle du centre culturel. Ensuite, c’est au centre culturel à Dison que cela se passera, le 15 septembre, avec le film belge La Restanza. Une projection suivie d’échanges autour de la question: "Quel avenir pour la production de céréales dans l’arrondissement de Verviers?", avec Renaud Keutgen (Histoire d’un grain). Toujours le 15 septembre, à Trois-ponts, il y aura une seconde projection de Composer les mondes, à la fromagerie du Bairsoû avec un débat autour de la question: "Le XXIe siècle redéfinit-il notre rapport à la nature?". Sans oublier, que le festival se déroule également du côté de Liège avec, le 13 septembre, une projection du film Composer les mondes avec le collectif Un air de Chartreuse et un concert d’Action Paysanne. Le 15 septembre est prévue la série d’anticipation On s’adapte. Sont prévus aussi la projection de deux films belges ou encore des débats et un atelier autour du pain le dimanche 18.

Infos: festivalalimenterre.be