Pas de Mondial pour Jean-François Chefneux

"Nous climatisons des stades à proximité des déserts, à un moment où nous demandons à nos citoyens des efforts pour réduire leur empreinte environnementale. […] Nous nous gargarisons de belles déclarations sur des valeurs que nous entendons défendre, […] mais la Coupe du monde s’organise dans une monarchie absolue, où règne l’élite masculine, où un homosexuel risque la prison, et qui s’assied consciencieusement sur toutes les valeurs dans lesquelles nous nous drapons." Et l’avocat d’ajouter. "Les mandataires publics que nous sommes peuvent difficilement passer à côté d’une pareille aberration. […] Chacun, au sein de nos assemblées respectives, nous devons réfléchir à ne pas consacrer, directement ou indirectement, le moindre euro d’argent public à la couverture de la Coupe du monde 2022 et appeler concitoyens et acteurs de nos territoires à se questionner individuellement sur le geste qu’ils pourraient poser. Pour ma part, j’irai un peu plus loin: je ne regarderai pas le moindre match. Par contre, si un cafetier local avait la bonne idée de remplacer les matchs par un film de Louis de Funès, je m’y rendrais avec grand plaisir."