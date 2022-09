Les locaux de la SPGE enfin inaugurés à Verviers

Cela fait plus de vingt ans que la capitale wallonne de l’eau attendait cette implantation! En effet, le décret créant cet organisme public régional chargé d’assurer l’assainissement des eaux usées et la protection des ressources en eau sur l’ensemble du territoire wallon le spécifiait déjà noir sur blanc le 15 avril 1999! Malgré cela, la cinquantaine d’agents a travaillé durant de nombreuses années bien loin de la Vesdre, à Namur. Ce nouveau siège social verviétois, dans ce bâtiment à haute valeur patrimoniale, consolide ainsi le rôle de Verviers en tant que capitale wallonne de l’eau… et marque également la fin d’une saga.

Verviers doublement capitale

Pour sa part, la SWDE souhaitait appuyer cet événement en fêtant l’achèvement de l’extension de ses bâtiments à la rue Jardon dont le coût des travaux s’élève à 7,4 millions d’euros. Ces locaux, qui témoignent de l’engagement de l’entreprise pour la maîtrise de son empreinte carbone, ont été mis en service juste avant la crise sanitaire, ce qui a empêché toute célébration officielle ces deux dernières années. La ministre wallonne Céline Tellier a salué sur Twitter "des aménagements qui permettront, non seulement de réduire leurs dépenses énergétiques, mais aussi d’offrir un prix de l’eau potable raisonnable." Cette double célébration confirme, outre leur proximité géographique, la volonté des deux principaux opérateurs wallons de l’eau de collaborer plus étroitement en faveur de l’environnement et particulièrement face aux défis liés aux changements climatiques, pour garantir à tous les citoyens l’accès à une eau de qualité.