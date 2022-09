L’enseignement artistique fait sa rentrée à Verviers

Pour attirer les apprentis musiciens, le Conservatoire mise sur plusieurs nouveautés. "On axe un peu plus sur la pratique du chant. On s’aperçoit qu’il y a une vraie demande et on a étoffé notre programme à ce niveau. On s’ouvre aussi vers d’autres musiques. Les chorales disparaissent sur Verviers et le chant revient dans le pacte d’excellence. Il y a donc un enjeu autour de cela.

Autre grande nouveauté… la mobilité! Ces deux dernières années ont été difficiles tant pour les parents que pour nous. Tout cela revient à la normale."De plus, le Conservatoire travaille au niveau des élèves des écoles et tente de les séduire. "Nous avons aussi veillé à augmenter nos activités dans les écoles. On y organise des cours auprès de neuf écoles partenaires, soit une de plus que l’an dernier. Et tous les cours sont complets. Enfin, nous avons dans les projets futurs de collaborer avec une ou plusieurs écoles du secondaire de Verviers. L’enseignement artistique secondaire est encore trop méconnu aujourd’hui pour bon nombre de familles verviétoises."

Enfin, cette année sera particulière. "En 2023, on fêtera les 150 ans de l’établissement. On a prévu une manifestation artistique chaque mois, de janvier 2023 à janvier 2024. Cela s’ajoutera à ce que l’on fait d’habitude. Ce sera l’activité phare des deux années scolaires."