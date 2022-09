Verviers: des parents jugés pour maltraitance sur trois de leurs enfants

Les deux parents sont poursuivis pour maltraitance sur trois de leurs quatre enfants. Les absences fréquentes des enfants, âgés de dix, neuf et sept ans, ainsi que des traces de coups sur leur corps ont inquiété une éducatrice et une institutrice de leur école. L’institutrice s’est alors rendue au domicile de la famille durant un temps de midi et a découvert de nouvelles traces de coups sur la fille du couple.