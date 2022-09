Une centaine de personnes manifeste à Verviers pour l’alphabétisation (vidéo)

C’est sur la Place du Marché à Verviers qu’une centaine de personnes en difficulté de lecture et d’écriture s’est rassemblée pour la journée internationale de l’alphabétisation. Les chiffres sont en effet éloquents: 1 adulte sur 10 en Belgique rencontre des désagréments pour lire et écrire. "Ces apprenants peuvent se retrouver devant un écran et un clavier pour regarder des images. En revanche, lorsqu’ils doivent interagir avec des administrations, ils sont largués. La population est doublement en peine car elle doit apprendre à lire et à écrire, et les relations humaines pour ces personnes n’existent plus donc elles se trouvent dans un marasme administratif. Elles sont dans une impasse", constate Isabelle Demortier, responsable du projet Lire et Écrire régionale de Verviers.