Condamné le 14 septembre 2021 pour des faits de stupéfiants, l’habitant de Heusy né en 1958 était convoqué devant la commission de probation. Lors d’une fouille effectuée ce jour-là, le prévenu avait 10 grammes d’héroïne et de l’argent liquide sur lui. Lors de la précédente audience, le prévenu avait reconnu avoir replongé et vendre un peu de drogue pour financer sa consommation personnelle qui date depuis plus de 30 ans. Lors d’une visite domiciliaire, 40 autres grammes d’héroïne avaient été découverts tout comme un montant d’environ 10000 euros.

Lors de l’audience, le Verviétois avait assuré que cet argent ne provenait pas de la vente de drogue mais qu’il s’agissait d’une avance sur héritage fournie par sa maman, dans le cadre de travaux à réaliser dans son habitation.

Au vu du casier judiciaire du prévenu et son état de récidive spécifique, le parquet réclamait une peine de deux ans de prison.

Le tribunal s’est montré plus clément avec une peine de 18 mois de prison assortie d’une amende de 8000 euros.