Une balade pour sensibiliser «aux trop nombreux projets immobiliers» à Heusy

Un mot sur l’association

Heusy Grandeur Nature a été fondée en 1998"dans le but de structurer un mouvement d’habitants inquiets par le développement urbanistique à Heusy et désireux de préserver le caractère de leur village."Elle est rapidement devenue une association en 2002 et est à l’origine par ailleurs de nombreux événements dans le village tels que la brocante de Heusy, le nettoyage des chemins dans le village, des moments de partages entre Heusytois, un marché artisanal. Aussi, l’ASBL s’est donnée pour mission de préserver les espaces naturels et semi-naturels et le patrimoine historique régional. Participant régulièrement aux enquêtes publiques sur divers permis d’urbanisme à Heusy, elle a par ailleurs déposé deux recours (suspension et annulation) au Conseil d’État contre des permis d’urbanisme accordés par la Ville de Verviers, celui de la Villa Colson avenue Nicolaï et un autre de 21 appartements rue Jean Gôme. Elle collabore aussi régulièrement avec le Comité de Quartier Heusy Village au sujet de la problématique immobilière à Heusy."Le travail de fourmi des deux associations commence tout doucement à porter ses fruits et à faire évoluer la situation existante à Verviers", expose Thierry Pirnay qui insiste:"Nous ne sommes pas opposés aux nouvelles constructions mais pour le respect des normes officielles et les règlements au niveau des gabarits". Ce dernier restant positif et persuadé que"Verviers va dans le bon sens, la philosophie a changé".