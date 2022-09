Des enfants vont triboler à Saint-Remacle

Comme chaque année à l’occasion de la fête de Saint-Remacle à Verviers, les cloches de l’église du même nom seront tribolées pour la sixième fois. Cette année cependant, il y aura une petite surprise pour quelques jeunes. En effet, ce sont six enfants âgés de 7 à 11 ans qui joueront les mélodies sur les quatre cloches de la tour."Nos futurs triboleurs, trois garçons et trois filles, viennent des quatre coins de la ville et au-delà, précise Marie-Madeleine Crickboom. Ils viennent de Stembert, Heusy, Pré-Javais, Dison et même Welkenraedt!"