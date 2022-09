La Team GSI Verviers sera-t-elle à la hauteur en D2 nationale?

"Il est donc difficile de définir un objectif précis car nous avons peu d’informations sur la série,indique le joueur-entraîneur verviétois Anthony Rox.On se lance un peu dans l’inconnue, mais on espère vivre une saison tranquille sans trop de pression…"

Côté mercato, plusieurs arrivées à GSI: le gardien Maxime François (SJS Aubel), Antoine Deflandre (BT Theux), Quentin Hubert (MFP Hombourg), Cyrian Piette (Z. Welkenraedt), Théo Gaillard et Martin Schillings (sans club).

"On a fait beaucoup de transferts en vue de cette saison car on espère être compétitifs aussi bien à domicile qu’à l’extérieur. On espère que la sauce va prendre rapidement car on a un gros début de championnat!",ponctue Anthony Rox, dont l’équipe se déplace chez le solide Futsal Evere ce vendredi en ouverture de championnat.

Team GSI Verviers: le noyau 2022-2023

Entraîneur-joueur: Anthony Rox.

Le listing: Logan Andrien, Tom Cornet, Adrien Crosset, Thomas Debante, Maxime François, Romain Frère, Théo Gaillard, Germain Hagemann, Quentin Hubert, Bastien Hungs, Ruis Jacinto, Loris Kalf, Didier Lefevre, Perrine Léonard, Thomas Léonard, Charly Meessen, Cyrian Piette, Marcel Pirnay, Anthony Rox, Martin Schillings.