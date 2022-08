Un 3e rendez-vous pour les Fêt’Arts de Rechain

"La particularité, c’est que les artistes sont des proches d’André Englebert, avec notamment deux artistes françaises, Christine Barres et Marie-Noëlle Lapouge, qui font pas loin de 1000 kilomètres pour venir passer le week-end en terres verviétoises", commente Jean Louis Lonneux pour le comité organisateur, qui exposera également son travail photographique (de 11h à 18h samedi et dimanche). Mais comme son nom l’indique, Fêt’Arts de l’entre-Rechain, c’est plus qu’une exposition, différentes animations ponctuent ainsi ce week-end festif: concert d’ouverture (récital de piano par Tamara Caucheteux) le vendredi soir, tours de magie par le magicien Alex, cours de dessin par Mister Lilo et Blind Test le samedi, ou encore le spectacle "Madame part" de l’Atelier du Prince le dimanche.

Animations pour les classes

"Le jeudi et le vendredi, en prélude à l’expo, il y aura des animations pour les classes de Grand-Rechain et de Petit-Rechain qui auront l’occasion de rencontrer quatre des artistes qui leur présenteront différentes facettes de l’art", ajoute le secrétaire et trésorier du comité. Finalement, l’événement se veut également solidaire: les bénéfices seront une nouvelle fois reversés à la maison d’accueil pour jeunes de Herve, La Verdissée,"où André Englebert a effectué sa carrière d’éducateur". En 2018, un chèque de 2500 euros lui avait été ainsi offert. Et Jean Louis Lonneux aime préciser: " ils ont été utilisés organiser des activités ludiques et récréatives pour les enfants."

