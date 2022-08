La Verviétoise Manon Pirotte se lance dans un one-woman-show aux Minières

Évidemment, le spectacle qui sera proposé le 11 novembre prochain ne sera pas un copier-coller de Tiktok."En fait, ce sera un spectacle tout à fait différent. Sur Tiktok, je reprends des sons qui ne sont pas les miens alors que sur scène, j’interpréterai des textes que j’aurai écrits à 100% seule. Je suis d’ailleurs en pleine écriture et cela avance très bien. C’est un exercice plus compliqué mais très excitant à faire." Avec comme thème le dérèglement hormonal."L’an passé, suite à un souci de santé, j’ai subi un dérèglement hormonal. C’est parti de là. Cela va donc parler de la femme et tout ce que leurs hormones peuvent impliquer. On va tourner tout cela à la dérision. Il y a beaucoup de vécu, tant de moi que d’une amie ou l’autre. Il y aura des moments de vie avec des petites anecdotes."

Depuis l’annonce en ce début de semaine, les retours sont positifs pour la Verviétoise."J’en avais parlé à ma famille proche mais pas plus. Il y a donc beaucoup de personnes qui sont surprises par cette annonce. J’ai pas mal de retours positifs avec certains qui me disent “tu te lances enfin!”. Mon but est d’en faire un spectacle complet, à pouvoir rejouer ailleurs."