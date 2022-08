Verviers: une rentrée scolaire « dans le sens de l’intérêt de l’enfant », dit Stéphanie Cortisse

Les temps de repos et de cours seront mieux structurés, rythmés, puisqu’on parle d’une alternance de 7 semaines de cours et 2 semaines de congé mais certaines fois, ça pourra être 8-2 ou 6-2.

Cette réforme, cela fait plus de 30 ans qu’on en parle et depuis tout ce temps, les experts sont unanimes. Pour rencontrer les besoins chronobiologiques des enfants, il faut du temps mieux structuré, avec des périodes de 2 semaines de congé. Cela va améliorer le bien-être des enfants et aussi leurs apprentissages. Ça devrait aussi diminuer le décrochage scolaire.

D’aucuns craignent ce changement, notamment les parents qui ne savent pas comment gérer ces périodes de deux semaines de repos (disponibilité, frais supplémentaires pour des stages…). Que leur répondre?

Des budgets ont été dégagés. La ministre Linard, en charge de l’Accueil temps libre, et aussi la ministre Glatigny, en charge des Sports et de la Jeunesse, ont dégagé, chacune, 1,5 million€. Ces budgets vont permettre aux organisateurs de stages d’étendre les périodes où ils organisent des activités.

Il y aura aussi une attention particulière qui sera portée aux camps des mouvements de jeunesse car on sait qu’avec le nouveau calendrier de juillet, il y aura des difficultés pour trouver des lieux. Il y a des discussions en cours avec les gouverneurs et avec les écoles pour trouver plus d’endroits disponibles pour les mouvements de jeunesse.

La Communauté germanophone, voisine, ne suit pas ce nouveau rythme scolaire. Casse-tête en vue pour ceux qui doivent se partager entre les deux communautés?

Il y a des problématiques qui vont se poser, oui. Je pense aux enseignants native speakers qui viendraient enseigner l’allemand du côté francophone, ou inversement, s’ils ont des enfants, leurs congés seront décalés. C’est la même chose pour des enseignants pas spécialement native speakers. Il y a aussi les parents qui choisissent de scolariser un enfant côté francophone et l’autre côté germanophone. C’est difficile d’estimer le nombre de personnes concernées par cela mais on sait que ça peut poser des soucis. La Fédération a voulu avancer, oui, mais elle a concerté les deux autres communautés – flamande et germanophone – et j’ai l’espoir, les discussions sont en cours, que le côté germanophone nous rejoigne dans la réforme.

Il faut donc accueillir cette réforme du rythme scolaire de manière positive?

Quand une réforme touche à toute la société, c’est normal qu’elle crée des réticences, mais il faut lui donner sa chance. La réforme va dans le sens de l’intérêt de l’enfant, c’est le plus important, même si plusieurs secteurs doivent s’adapter autour d’elle.

Cette rentrée 2022-2023, c’est aussi la mise en œuvre des premières réformes liées au Pacte d’excellence en 1re et 2e primaire. Quelles sont les grandes nouveautés prévues?

Il y a trois pans très importants.

D’abord, les nouveaux référentiels, donc le «quoi» apprendre. On y prévoit un renforcement des apprentissages de base (lire, écrire, calculer) pour ne plus avoir de difficultés en 3e. Il y aura aussi de nouveaux domaines d’apprentissage comme le parcours d’éducation culturelle et artistique qui se généralise et la formation technologique et numérique. Il y aura aussi des thématiques transversales avec l’orientation positive, la créativité et l’esprit d’entreprendre. Il ne faut pas oublier non plus l’éveil aux langues étrangères qui ira de la maternelle à la 2e primaire.

Ensuite, il y a l’accompagnement personnalisé qui inclut la remédiation – quand on a des difficultés d’apprentissage –, la consolidation – qui permet de revoir ce qui a été vu en classe –, et le dépassement – qui permet, avec les mêmes contenus, d’aller un peu loin dans les exercices. Tout ça va permettre de remédier au plus vite aux difficultés, d’éviter le redoublement et de diminuer le risque de décrochage scolaire.

Ce sera peut-être complexe à mettre en place pour les enseignants puisqu’il y aura une personne en plus en classe, comme co-enseignant, mais ce sera une conception de travail vraiment novatrice.

Et le dernier changement?

Ce sont les pôles territoriaux pour les enfants à besoins spécifiques qui resteront dans l’enseignement ordinaire, avec un accompagnement personnalisé. Ils ne devront plus passer par une inscription dans l’enseignement spécialisé pour bénéficier d’une intégration dans l’ordinaire. Toutes les écoles qui ont besoin de cette aide l’auront. Le but n’est pas du tout de supprimer l’enseignement spécialisé mais d’intégrer le plus d’élèves dans l’enseignement ordinaire quand c’est possible.