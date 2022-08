Fiesta City à Verviers : un public festif et familial

Son chalet, premier sur la droite, estampillé d’un panneau "Marché de Noël" avait de quoi surprendre, avec ses loupiotes et son père Noël. C’est que l’ASBL était présente pour récolter des fonds pour le prochain marché de Noël de Verviers."Pour nous, ça se passe très bien! Oli Soquette a mis le feu vendredi soir. L’ambiance est très festive. Les gens nous ont dit qu’ils avaient envie de faire marcher les indépendants et l’Horeca, qui ont été privés pendant deux ans. Ça se voit: ils sont là pour faire la fête!",commente Renaud Hardy. Et certains étaient venus de loin."On a eu un client de Bruges, mais il y avait aussi des Néerlandophones, Allemands et Anglais."Même retour positif du côté de la Pizzeria Cucina, dont les tables étaient bondées.

Alors que le groupe Arnomatic a mis à l’honneur Arno, Bouldou & The Sticky Fingers a enflammé le public en reprenant les meilleurs tubes des Rollings Stones, le long de la Vesdre. Du côté de la scène du Marteau, les covers de Lemon 3 ont captivé un public plus familial, suivi par le groupe d’afro-reggae-pop Nice Idee, aux sons rythmés et aux messages positifs. Après le concert attendu de Louis Bertignac sur la place Verte, ce sont les shows de Gallows Pole et The Blue Chevy’s qui ont conclu en beauté cette seconde journée de Fiesta City. Le DJ hervien Antoine Simar a lui mis le feu sur la scène du Marteau, faisant danser toute la rue.