Ce samedi, dès 18h, le public a débarqué de plus en plus nombreux, pour danser et chanter sur les titres rafraîchissants du groupe belge de Blues Black Cat Biscuit.

Les musiciens n’en étaient pas à leur première apparition à Verviers et ça se sentait. Les artistes étaient attendus.

Les "Dr Boogie, Dr Boogie" étaient repris à l’unisson par la foule, remplie visiblement de fans, les ayant peut-être d’ailleurs déjà croisés auparavant au Spirit of 66.

Créé en 2015, Black Cat Biscuit a gagné le Belgian Blues Challenge en 2018 avant de représenter la Belgique à l’Européen Blues Challenge aux Arozes en 2019 et remportant la quatrième place. Ils enchaînent depuis les concerts un peu partout.

Juste avant eux, on notera aussi le groupe The Blue Chevy’s, qui a ouvert les festivités sur la Place Verte, avec leur nouvel album The Night Calls, mélange de Rythm & Blues, Rock & Roll et Americana.