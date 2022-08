Petite enfance: en pénurie d’accueillant(e)s en région verviétoise

« N ous n’arrivons plus à recruter des accueillant(e)s à domicile »grimace Sandrine Ballaux directrice du Centre Régional de la Petite Enfance à Verviers. Un constat déjà tiré par Anne Lising, l’une des responsables du service, auprès de nos confrères de la RTBF. Alors que le centre recensait 180 accueillant(e)s auparavant, elles ne sont plus que 150 aujourd’hui, c’est-à-dire seulement 600 places d’accueil à temps complet. »C’est une situation délicate qui est propre à toute la Fédération Wallonie-Bruxelles »confie Sandrine Ballaux qui pense détenir les raisons »L’une des difficultés qui doivent en refroidir plus d’une, ce sont les horaires (travailler 10h par jour à son domicile). C’est un métier multifacette puisque les accueillant(e)s s’occupent des enfants toute la journée et elles doivent préparer leurs repas. » Les accueillantes doivent avoir un espace suffisamment large en intérieur mais aussi en extérieur pour l’épanouissement des jeunes enfants (âgés de 0 à 2,5 voire 3 ans). La profession offre depuis peu plusieurs avantages »En 2018, il y a eu un projet pilote pour que chaque accueillante puisse exercer sous salariat. Auparavant, elles étaient payées à la prestation. Elles n’avaient pas de congés payés. La nouveauté, c’est qu’à partir de cette année, nous pouvons engager à temps partiel. »