La Pizzeria Bella Verona débarque à Verviers

Après plusieurs mois de rénovation, la Pizzeria «Bella Verona» s’est installée à Verviers, au 226 rue Hodimont. C’est ce mardi 23 août que le chef, Khalil Dahbi, a ouvert ses portes. Il s’agit d’un tout nouveau challenge pour celui qui a exercé pendant 17 ans en Italie «Nous venons de débuter notre travail et il y a déjà pas mal de personnes qui viennent dans notre nouvel emplacement le soir. Notre spécialité, c’est la cuisine italienne mais aussi française.» confie Khalil Dahbi. Parmi les plats à la disposition des clients, il y a des pizzas (au Feu de Bois) mais aussi des pâtes, des hamburgers et des escalopes. Actuellement, il est possible de manger sur place et d’emporter mais à terme, le chef prévoit déjà une nouveauté «Nous aimerions proposer des livraisons d’ici quelques jours sur Verviers mais aussi à Pepinster.» La Pizzeria ouvrira ses portes tous les jours, excepté le mercredi, de 12h jusqu’à 22h avec des ambitions «Nos objectifs sont multiples : nous souhaitons d’abord satisfaire les clients pour vendre un maximum. Par la suite, nous espérons devenir plus connus.»