Le magasin Cipiyou de retour dans le centre-ville

Cipiyou a profité de ces travaux forcés pour procéder à l’agrandissement de la boutique. «Il y a plus d’espaces, plus de rangements pour proposer plus de produits différents. On va agrandir la gamme d’objets connectés.» Avec cette nouvelle superficie et ce nouvel aménagement, il est ainsi reconnu par Apple comme magasin au design APR 2.5. «Petit à petit, tous les points de vente devront aller vers là.. . C’était l’occasion pour nous de le faire.»

Pour sa réouverture, Cipiyou organise un grand concours pour ses clients dès 100 euros d’achat. Deux lots de 2000 euros sont à gagner chaque semaine jusqu’au 6 septembre.

Informations: www. Cipiyou.be