"Il reste désormais des travaux de finition afin que cette phase du chantier Verviers “Ville conviviale” ne soit clôturée dont les trottoirs et l’aménagement des arrêts de bus, indique Maxime Degey, échevin des Travaux (MR), sur les réseaux sociaux.Tout devrait être en ordre pour la fin septembre ou début octobre mais l’axe ne devra plus être refermé."

Les véhicules venant des rues de Rome ou des Martyrs sont donc désormais dans l’obligation de tourner à droite et non plus à gauche vers la rue Xhavée. À noter que les bus devraient, eux, être de retour pour fin septembre.