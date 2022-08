Premières portes ouvertes pompiers et policiers

Une grande première pour les services de police heusytois que de participer et d’organiser une porte ouverte. Deux services à la fois très différents et très complémentaires pour qui un événement comme celui-ci fait sens."Nous travaillons régulièrement ensemble et avons une très belle relation et c’est l’occasion de montrer ce travail d’équipe, les spécificités de nos services de sécurité" à travers de nombreuses animations."Il y aura notamment des démonstrations d’accident de circulation, une évacuation avec une échelle depuis chez un riverain, des démonstrations avec des chiens policiers et pompiers pour montrer les différences etc."

Le programme n’est pas encore arrêté mais on peut aussi s’attendre à des tours en camion pour les enfants."Et plein d’autres animations pour les petits, qui fonctionnent toujours bien".L’interpellation d’un individu par les policiers, une voiture tonneau, et de nombreux véhicules police et pompiers en exposition sont aussi prévus. Par ailleurs, le jogging conjoint pompiers-police sera relancé ainsi que celui des enfants."Pour cette après-midi portes ouvertes, toute la rue Simon Lobet sera fermée jusqu’à la police (chaussée de Heusy donc).

Une journée totalement gratuite qui risque bien d’attirer du monde.