À Hodimont, Dison, Verviers et Ensival

« Du lien, des droits, un avenir », c’est le nom de cette tournée organisée pour les 75 ans des Équipes populaires. Concrètement, à Verviers, l’équipe ira à la rencontre des habitants à différents endroits. Le 29 août, elle s’installera avec son stand dans le quartier de Hodimont, le lendemain à Dison et le surlendemain, soit le 1er septembre, du côté d’Ensival. « Le 24 septembre, nous serons aussi présents place du Marché », un samedi, jour de plus grande affluence avec le marché de Verviers. L’idée : faire connaissance (lien), aborder le thème du droit avec un espace consa­­­cré à la présen­­­ta­­­tion de quelques luttes essen­­­tielles pour lesquelles le mouvement est mobi­­­li­­­sé : les droits humains fonda­­­men­­­taux, au loge­­­ment et à l’éner­­­gie, la régu­­­la­­­ri­­­sa­­­tion des sans-papiers… (droits) et un espace permettant aux visi­­­teurs de s’im­­­mer­­­ger dans un avenir plus ou moins proche, disons 2050. « À quoi ressem­­­blera le climat alors ? Quelles sont nos actions locales et quelles doivent être les mesures radi­­­cales et urgentes de nos gouver­­­ne­­­ments en la matière ? » (avenir). Lien, droits et avenir sont ainsi abordés.