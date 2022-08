Verviers comme sujet d’un film suisse

Les traces de l’industrie

Il a alors décidé de mettre le focus sur les traces qu’avait laissé l’industrie au cœur"d’un hangar industriel désaffecté où vient travailler un groupe d’hommes à l’âge de la retraite" (soit le Solvent rue de Limbourg et ses bénévoles) et s’est mis à filmer"ces hommes avec l’attention d’un ethnologue. J’ai observé leurs gestes. Je les ai regardés pendant cinq ans revenir semaines après semaines s’atteler aux mêmes tâches: déplacer des objets, démêler des fils etc. Je me suis rapproché d’eux pour capter le contact de leur corps avec les matières. Je les ai observés travailler ensemble, se donner des ordres, se contredire, plaisanter ou se raconter des anecdotes, rejouer les rôles qu’ils avaient eus dans les ateliers, reproduire les hiérarchies. J’essayais de comprendre leur attachement à ces choses, comprendre pourquoi ils passaient leur temps devenu libre à essayer de faire tourner des machines sur lesquelles ils avaient trimé toute leur vie. Je me demandais ce qu’ils essayaient de sauver en récupérant de vieux objets rouillés et quelle Histoire ils essayent de conserver dans ce lieu". Plus encore, Baptiste Aubert s’est mis lui-même à arpenter les différentes brocantes de la ville."J’ai imité leur passion et je me suis mis à la recherche d’anciennes navettes de métiers à tisser et de témoignages que pouvaient me livrer les vendeurs et les vendeuses au moment où ils et elles s’apprêtaient à se séparer de ces objets."Des micros-trottoirs qui témoignent surtout"de l’oubli, des souvenirs qui s’estompent et des nouveaux récits apparus pour combler ce vide."Car c’est bien là le sens du long-métrage: questionner"l’attachement que nous portons aux choses, à la mémoire et au passé" à travers l’exemple du passé industriel textile de Verviers.