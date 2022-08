Les quatre saisons se déclinent en peinture sur la façade de l’hôtel des Ardennes à Verviers

Pour rappel, ce sont les gérants de l’hôtel qui ont proposé à la dessinatrice de décorer ce pan de l’établissement. La seule consigne de leur part était de faire écho à la nature et de comprendre un cerf, l’emblème des lieux. Un défi relevé avec brio par Nathalie Troquette, qui confie avoir apprécié cette invitation à sortir de sa"zone de confort".

Ce tableau, composé de quatre panneaux de bois, illustre avec délicatesse le passage des quatre saisons."J’avais envie qu’il y ait un chêne,note Nathalie Troquette.Une fois dessiné, je me suis attelée au cerf, qui me stressait un peu". Pour plus de facilité, l’esquisse a été projetée à l’aide d’un rétroprojecteur, directement sur le support. L’artiste y a ajouté un écureuil, une hermine, un hérisson et un geai,"que l’on retrouve très souvent près du chêne", précise-t-elle. La végétation a quant à elle été apposée en dernier."Le plus dur dans ces cas-là, c’est de savoir quand s’arrêter,sourit-elle.J’aurais très bien pu ajouter une petite fleur ou un mulot au pied du cerf…"

Pour rappeler le processus de création, une toile cirée reprenant des photos des différentes étapes est exposée."Je pense que je vais l’encadrer", indique Maggy, la patronne de l’hôtel des Ardennes.