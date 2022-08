Le chalet du marché de Noël à Fiesta City, pour récolter des sous

"On essaye d’être présent sur les gros événements verviétois, explique Renaud Hardy, qui coordonne l’événement hivernal avec Manon Pirotte.Nous étions notamment au Belgian Beer Festival du mois de mai et on sera également là pour l’édition de novembre prochain."En plus de soutenir les autres manifestations, l’ASBL y voit aussi un moyen de récolter des fonds en vue du marché de Noël 2022. Celui-ci se tiendra du 15 au 18 décembre prochain.

"Les gens sont souvent étonnés de nous voir avec notre chalet “marché de Noël” mais nous avons besoin de souspour notre marché", note Renaud Hardy. N’ayant pu l’organiser en 2021 en raison de la crise sanitaire, l’équipe est d’autant plus impatiente de proposer une mouture digne de ce nom.

À l’occasion de Fiesta City, leur chalet s’installera donc au cœur de la cour Fischer. On y retrouvera des softs, des cocktails (mojito, mojito fraise, cuba libre…), du cidre au fût mais aussi des bières."On aura notamment de la Triple Karmeliet, de la Val Dieu et de la Hoegaarden rosée", énumère-t-il. Voilà un bon moyen, pour les festivaliers, de joindre l’utile à l’agréable.