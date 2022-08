Pas de dérogation pour le piétonnier: question de légalité et d’assurances

L’échevine du Commerce, Cécile Ozer (Les Engagés, ex-cdH), lui a expliqué, sans la convaincre, qu’il ne pouvait être fait d’exception, sous peine d’en faire pour d’autres, et le piétonnier ne serait plus vraiment un piétonnier.

Actuellement bourgmestre faisant fonction et donc en charge temporairement de la sécurité publique, l’échevin Maxime Degey (MR) attire l’attention sur un autre aspect de la problématique. Il en a eu la confirmation de la part d’un expert juridique: la législation sur les piétonniers est stricte et les seuls véhicules autorisés à y circuler durant les heures de fermeture sont ceux des personnes qui possèdent un garage sur l’axe en question.

Et s’il y avait un accident?

Cela a l’implication suivante, explique-t-il: si un véhicule non autorisé se trouve dans un piétonnier durant les horaires de fermeture à la circulation et qu’il est impliqué dans un accident, la compagnie d’assurances qui le couvre pourrait très bien se dégager de sa responsabilité. Et encore plus: si ce véhicule s’y trouve après en avoir eu l’autorisation de la part de la Commune, la compagnie d’assurances pourrait se retourner contre la Commune pour l’indemnisation des dommages.

Selon lui, il y a donc une question de responsabilité civile, avec de possibles implications financières:"Je sais et j’espère qu’il y a 99% de chances que cela n’arrive jamais, mais imaginez qu’un enfant à vélo se fasse renverser par un véhicule non autorisé par la législation sur les piétonniers et toutes les conséquences que cela pourrait avoir…"