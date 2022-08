Le retour du Vieux Cerexhe à Maison Bois

Un an après les inondations qui ont ravagé le précédent restaurant, le Vieux Cerexhe a enfin rouvert ses cuisines. Mais désormais, c’est sur les hauteurs que l’on retrouve Thierry et Terrence Seirekidis, à Maison Bois. « On a longtemps cherché un nouveau lieu et ici à Maison Bois, c’est parfait, explique Thierry. Il y a 100 places à l’intérieur et autant à l’extérieur. Nous avons aussi un bar supplémentaire. De plus, nous pouvons faire des espaces plus privatifs ou pour les grandes tables. Pour les enfants, nous avons une plaine de jeux. On est heureux de revenir, tout comme les clients que je remercie pour toutes les marques de sympathie reçues. » R.R.