Sécheresse: de petits gestes peuvent avoir de grandes conséquences

Ce mercredi 10 août, un barbecue clandestin mal éteint la veille par des promeneurs, non loin d’un bivouac, a provoqué un incendie à proximité du barrage de la Gileppe. 1500 m2sont partis en fumée… Mais cela aurait pu être bien pire car certains éléments ont joué en faveur de la vingtaine de pompiers de la zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau qui sont intervenus."Le vent s’est arrêté, on avait un point d’eau à proximité et on a été prévenu très rapidement, en plus par un pompier étranger qui savait exactement de quoi on avait besoin et donc on a su renforcer les moyens dès le début", indique le commandant de la zone, Quentin Grégoire. Cela reste toutefois un malheureux exemple des conséquences désastreuses d’un geste inconscient. En cette période de sécheresse prolongée et de canicule, ce feu est loin d’être un cas isolé malgré l’interdiction en vigueur, notamment en province de Liège. Les interventions se multiplient pour nos hommes du feu."Il y a deux cas de figure: les feux mis intentionnellement, comme un barbecue que l’on pense avoir éteint qui ne l’est pas ou le fait de brûler ses déchets verts en pensant en être maître… et puis ça part très vite. Et puis il y a vraiment les accidents, le gars qui fauche son champ, des pierres et des cailloux qui finissent par produire des étincelles et ça met le feu au champ. C’est ce qu’il s’est passé ce jeudi à Henri-Chapelle."À la zone VHP, on redoute ainsi les prochains jours, d’autant plus que les effectifs en cette période ne sont pas extensibles."Tant qu’il n’y a pas de pluie sur plusieurs jours pour hydrater le sol, le danger est là. Pour le moment, on se tracasse surtout pour les prairies et les bois. Les Fagnes sont encore fort vertes… mais il ne faudrait pas que cela dure encore des semaines…."C’est le DNF dans ce cas qui surveille la situation. La zone ne saurait pas garantir le personnel pour un poste avancé. La sécheresse est telle que même une escarbille d’un barbecue domestique peut mettre le feu dans un jardin. Même s’ils ne sont pas proscrits, le commandant conseille de les éviter et si pas une série de précautions."Il faut l’avoir toujours sous surveillance, pour voir les éventuelles escarbilles qui peuvent partir, et avoir un point d’eau à proximité, un extincteur, un tuyau d’arrosage. Quand on a fini, il faut veiller à l’extinction complète: il ne faut pas se dire que ça va s’éteindre calmement, il faut mouiller pour que cela ne reprenne pas.".Si c’est déjà trop tard, que ce soit chez soi ou dans l’espace public, l’alerte aux secours à travers de l’application 112 a l’avantage de localiser l’appel… ce qui permet aux pompiers de gagner du temps.