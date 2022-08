Nos pompiers se forment à ces incendies auprès de leurs collègues français

Des feux en général dus à des imprudences de la part de la population, " à notre niveau, on n’a pas grand-chose comme moyens d’action en termes de préventions. La seule chose qu’on peut faire, c’est rappeler les conseils de prudence", se désole le capitaine.

Des formations prévues en 2023

" La Belgique dispose maintenant de procédures qui existent et qui sont validées pour tout le pays. Il ne reste plus qu’à les diffuser dans toutes les casernes de pompiers et toutes les zones", insiste-t-il.

Les nouvelles procédures consistent àapprendre la spécificité des feux en espaces naturels. Ces incendies-là sont plus imprévisibles et peuvent se propager plus rapidement en fonction des conditions sur place: le vent, la pente, la végétation environnante."Quand j’arrive sur une intervention, comment vais-je organiser mes moyens, mes équipes… La formation va permettre d’apprendre à réagir face à un feu qui bouleverse un peu nos habitudes. On va apprendre à intervenir sur un feu qui se développe rapidement et qui va nous échapper".

Ce sont des techniques spécifiques et des moyens de réagir efficacement pour éviter la propagation surtout en ces périodes de fortes sécheresses. Les formations se déroulent auprès des hommes du feu français, du Sud de la France.

Actuellement, il n’existe qu’un officier formateur par province ayant suivi cette formation. Dans la zone Vesdre-Hoëgne & Plateau, il en existe un. Une douzaine d’officiers belges sont en cours de formation et devraient venir renforcer les équipes prochainement.

Du nouveau matériel au printemps 2023

Pour contribuer aux nouvelles formations qui seront mises en place dès 2023, la zone Vesdre-Hoëgne & Plateau va s’équiper de deux nouveaux camions "feux de forêts" pour la zone Vesdre-Hoëgne & Plateau tout comme d’autres zones de la Province de Liège.

Leurs particularités, ce sont des camions tout-terrain qui peuvent intervenir dans des petits chemins, ils sont plus faciles d’utilisation, plus efficace en termes de déploiement de matériel et avec plus d’équipements de sécurité. " On a déjà vécu des situations où le vent tourne et le feu revient vers nous, le camion dispose d’équipements de sécurité comme par exemple un système d’arrosage avec de l’eau qui empêche le camion de brûler. Ou si les pompiers sont pris par le feu, ils peuvent rentrer dans la cabine: il y a un système d’air pour respirer dans le camion".

À termes, l’idée, explique le capitaine Olivier Giust, est d’harmoniser les formations des différentes zones.