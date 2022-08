Noces d’or des époux Kleyntssens-Muno

C’est le 22 août 1970, lors d’une soirée d’anniversaire d’une amie commune, que leurs regards se sont croisés pour la première fois. À la fin du service militaire, Daniel Kleyntssens demanda en mariage Marie-Paule Muno. Ils se sont dits "oui" le 3 août 1972 à Verviers. De leur union sont nés deux garçons, Éric et Fabrice, et une fille, Laurie. Ces derniers leur ont apporté 6 petits-enfants. Marie-Paule Muno est née le 19 mai 1951 à Verviers. Dès l’âge de 14 ans, elle s’est orientée vers le métier de coiffeuse. Elle ouvrit son propre salon à Verviers puis à Stembert dès 1977 où le couple vit toujours actuellement. Elle a rangé sa paire de ciseaux en 2012. Son époux Daniel, né le 2 janvier 1952 à Grivegnée, fut mécanicien automobile chez Peugeot de 1970 à 1974. Puis, en 1974, il entra à la SNCB comme conducteur de train jusqu’en 2007.