Le piétonnier de Verviers est redevenu piétonnier, une épine dans le pied de la fleuriste

Cela ne fait pas que des heureux parmi les commerçants. Ainsi, la fleuriste Émilie Pierreux, qui a ouvert son magasin Emyrose dans la rue de l’Harmonie en mars dernier, est tombée des nues. Après 11h30, quand les bornes interdisent l’accès motorisé au piétonnier jusqu’au lendemain matin (à 5h), elle ne peut plus charger et décharger sa marchandise avec sa camionnette devant sa boutique. Un gros problème, selon elle."Le soir, je reprends deux gros sacs de déchets que je mets ensuite sur le compost, chez moi. Je vais aussi chercher parfois le soir, par facilité, mes fleurs et mes plantes chez mon fournisseur à Milmot, puis je viens les décharger vers 20h30. Et puis, il y a les livraisons des mortuaires(NDLR: couronnes et gerbes funéraires) aux funérariums, qui ne sont généralement accessibles qu’à partir de 16 heures. Maintenant que la rue est fermée, je dois tout transporter jusqu’à ma camionnette garée sur le parking, derrière(NDLR: rue Henri Hurard)?Ce n’est pas possible!", affirme-t-elle.

Elle a demandé à la Ville de Verviers à disposer de la possibilité d’actionner les bornes escamotables au début de la rue de l’Harmonie, pour aller et venir comme auparavant. Mais, en vertu du règlement communal, cette possibilité est réservée aux seuls détenteurs d’un garage sur l’axe piétonnier."On ne peut pas commencer à faire une exception, sinon il faudrait finir par en faire pour tout le monde. Ou alors, qu’on décide que ça n’est plus un piétonnier", explique l’échevine du Commerce, Cécile Ozer (Les Engagés, ex-cdH), qui est allée aussi exposer cette situation à la fleuriste, ce mercredi matin.

La commerçante se montre choquée en racontant que l’échevine"m’a dit également que si je voulais avoir tout le temps accès à mon magasin, j’aurais plutôt dû m’installer en Crapaurue, pas dans le piétonnier. J’avais vu des surfaces commerciales vides dans cette rue mais elle est trop moche, c’est mieux ici".

En d’autres termes, Cécile Ozer nous dit: »Je veux bien comprendre qu’elle s’est installée quand ce n’était plus vraiment un piétonnier, mais ce n’était que temporaire, après les inondations. Quand on s’installe dans un piétonnier, on en respecte les règles. Je pense qu’elle peut aussi s’adapter, par exemple en chargeant ses sacs de déchets verts avant 11h30 du matin, plutôt que le soir. Pour les livraisons aux funérariums, qui ne sont possibles qu’en fin de journée, on va essayer de trouver une solution, comme créer une zone de livraison pas trop loin. Ce n’est peut-être pas aussi confortable que de pouvoir garer sa camionnette devant sa vitrine quand on veut, mais un piétonnier est un piétonnier et les règles de son fonctionnement existent depuis de nombreuses années ».